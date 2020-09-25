كندة علوش تكشف ما فعلته بوجهها بعد أحدث ظهور أثار الجدل حولها

أثار أحدث ظهور للفنانة السورية، كندة علوش، على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا بين متابعيها، وذلك بسبب اختلاف ملامحها على غير المعتاد.

وزعم بعض متابعو كندة علوش أن السر وراء تغير ملامحها هو خضوعها لعملية تجميل، لكنها أوضحت الحقيقة لإحدى المتابعات.

وانتقدت المتابعة علوش لإجراءها عملية تجميل، ولكن الممثلة السورية نفت لها ذلك، وأكدت لها أنها استعانت بـ"فلتر" لتحسين الصور على موقع "إنستغرام".

وقالت للمتابعة: "مفيش تجميل فلتر فلتر فلتر".

من ناحية أخرى، تبدأ فضائية "دي إم سي" المصرية ابتداء من غد السبت عرض حكاية "ضي القمر"، التي تقوم ببطولتها كندة علوش، وهي ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

ويشهد المسلسل على عودة كندة علوش للدراما التلفزيونية بعد غياب سنوات بسبب انشغالها بابنتها "حياة" من زوجها الممثل المصري، عمرو يوسف.

وتجسد علوش في حكاية "ضي القمر" دور زوجة محرومة من الإنجاب تلجأ للتلقيح الصناعي، وتواجه عددا من المشاكل مع زوجها.

مع كل حكاية قصة جديدة بتنقلنا لعالم تاني.. استنوا حكاية "ضي القمر" في مسلسل إلا أنا لكنده علوش على شاشة dmc بدءًا من 26 سبتمبر الساعة 8 مساءً pic.twitter.com/XemF9UwOcG — dmctv (@dmctv) September 23, 2020

ومسلسل "إلا أنا " قصة الكاتب المصري، يسري الفخراني، ويتكون من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، وكل حكاية مكونة من 10 حلقات، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تخص المرأة، منها نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة.