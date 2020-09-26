"أمازون" تقتحم عالم ألعاب الفيديو بإطلاق "لونا"... فيديو

أعلنت شركة "أمازون" إطلاق منصتها لألعاب الفيديو بالطلب المسبق، مطلقة عليها اسم "لونا".

وتسعى الشركة لدخول المنافسة في مجال ألعاب الفيديو، عقب إطلاق "غوغل" منصتها لألعاب الفيديو في 2019، ومايكروسوفت التي أطلقت مؤخرا خدمة "كلاود جيمينج".

وأعلنت أمازون أن الاشتراك في منصة "لونا" يبدأ من 5.99 دولارات شهريا، وتتيح الاستفادة بعدد غير محدود من ساعات اللعب، ومكتبة واسعة من ألعاب الفيديو.

وستقوم الشركة بطرح لوحة تحكم يدوي مع منصتها، مقابل 49.99 دولارا.

وستعمل المنصة ولوحة التحكم على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحواسيب "ماك" وأجهزة "فاير تي في" ونظام IOS والأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد".