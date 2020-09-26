فنان سعودي شهير ينجو من الموت بعد نجاح عملية معقدة

نجا الفنان السعودي خالد سامي، من خطر كبير يهدد حياته، بعد نجاح عملية زراعة كبد أجراها، اليوم السبت.

وأعلنت عائدة العتيبي، زوجة الفنان، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي نجاح العملية التي خضع لها، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من سأل واطمأن على صحة زوجها.

بعد فضل الله سبحان، أشكر الدكتور #وائل_العوهلي الرجل الأول وراء نجاح العملية.

أطباؤنا وطبيباتنا السعوديون بكم نفخر، علم وخُلق وتواضع ومهارة وإتقان ربي يبارك لنا فيكم💚🇸🇦#شكرًا لكل من ساندني بالدعاء والسؤال#خالد_سامي pic.twitter.com/7lziUKXOdy — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) September 26, 2020

وكان خالد سامي دخل غرفة العمليات لإجراء الجراحة، أمس الجمعة، في مدينة الملك عبد العزيز بالعاصمة السعودية الرياض، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وكان الفنان السعودي، ناصر القصبي، ناشد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي التدخل العاجل لإنقاذ حياة خالد سامي بإجراء عملية زراعة كبد له.

وبين القصبي أن الوضع الصحي لخالد سامي، في الوقت الحالي خطير ويتدهور، مغردا: "الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنة وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعة".

وتابع: "أناشد وزير الصحة توفيق الربيعة، بسرعة التدخل، وهذا رأي الفريق الطبي، لإجراء عملية زراعة الكبد الآن وعلى وجه السرعة، والإ سيموت بين أيدينا".

وتفاعل وزير الحرس الوطني السعودي الأمير عبد الله بن بندر، مع الحالة الصحية لخالد سامي، ويأمر بعلاجه في مستشفيات الحرس الوطني.

يشار إلى أن الفنان خالد سامي غرد، في شهر مايو/ أيار 2020، عبر حسابه على موقع "تويتر"، لتوضيح آخر تطورات حالته الصحية، إذ كتب: "إلى جميع من سأل عني الحمد لله أنا بخير وتحت رحمة الله، سأستأنف العلاج بعد أزمة كورونا بإذن الله، شاكرا ومقدرا لجميع من دعا لي، الله يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال ويدوم عزك يا وطن".

وكانت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي كشفت، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، عن توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج.

وأوضحت العتيبي وقتها في حديث مع "العربية.نت"، أن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال رمضان الماضي، مضيفة أن "غسيل الكلى الذي خضع له الفنان كان علاجا مؤقتا، حيث إنه يحتاج إلى زراعة كلي".

وشرحت زوجة الفنان السعودي أن "سبب تأخر العملية كان رغبة ابنتهما سارة بالتبرع لوالدها بكليتها، لكن الفحوصات أظهرت عدم مواءمتها، مما حال دون تبرع لوالدها رغم رغبتها في ذلك"، موضحة أن "أمر الديوان الملكي صدر قبل 10 أيام، والآن يجري التواصل مع الصين لترتيب نقل خالد إلى أحد المستشفيات المتخصصة بزراعة الكلى".