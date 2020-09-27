أحمد الفيشاوي يتعرض للتنمر في أحدث ظهور منزلي له

تلقى الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، سلسلة من التعليقات التي طالبته بالذهاب إلى الصالة الرياضية لتحسين شكله بعد زيادة ملحوظة في وزنه، خلال أحدث ظهور له في مقطع فيديو نشره اليوم.

جاءت هذه التعليقات على مقطع فيديو نشره الفيشاوي عبر حسابه على "إنستغرام"، والذي يظهر فيه وهو يداعب ابنة شقيقة زوجته، والذي كتب عليه: "كاندي هيستيريا، بنت أخت مراتي، أكتر بنت مسليه في العالم".

وأشارت التعليقات إلى أن الفيشاوي ازداد وزنا في الفترة الأخيرة، ونصحه بعض متابعيه بالذهاب إلى "الجيم" لممارسة الرياضة والتخلص من "الكرش"، أو إجراء عملية شفط لدهون البطن، حسبما أورد موقع "في الفن".

وبالأمس شارك الفيشاوي عبر حسابه، ملصق الأغنية المنتظر طرحها خلال الأيام المقبلة، والذي تم تصميمه بطريقة المجلات الهزلية "الكوميكس".

ويظهر فيه الفيشاوي وهو يرتدي قميصا يحمل رقم 2 ويسدد ضربة قاضية لمحمد رمضان الذي يرتدي قميصا عليه رقم 1 ويسقط من رأسه التاج.

ويأتي ذلك بعدما قال إنه لن يقبل اعتذار محمد رمضان لقوله في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "الدبابة": "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".