محمد رمضان: اعتراف إفريقيا بي سيجبر العالم على احترامي

قال الفنان محمد رمضان إنه يتطلع للعالمية، مؤكدا أن عمله هو أهم شيء في حياته بعد عائلته.

قال محمد رمضان في تصريحات تلفزيونية: "هدفي المرحلة المقبلة، الوصول إلى جميع دول إفريقيا. لا بد أن تعرف جميع دول القارة محمد رمضان، حتى يعرفه العالم بأكمله فيما بعد".

وتابع محمد رمضان "في عام 2013 اشتريت مكتبا حتى أشعر بالمهنية، ودائما أذهب لمكتبي وأفكر وأخطط فيه، ومن أهم القضايا التي أفكر فيها لماذا الأمريكان يستطيعون أن يصلوا إلينا وأنا لا أستطيع الوصول لهم؟".

وأكد محمد رمضان أن سبب نجاحه في المقام الأول توفيق الله، ورضا والديه عنه، مشددا على أن إخلاصه في العمل من أبرز أسباب نجاحه.

وأوضح محمد رمضان أنه يبذل قصارى جهده لإسعاد جمهوره، ويفكر في ذلك طوال الوقت، وأنه يتابع ردود الفعل حول جميع أعماله.

وأكمل محمد رمضان "الفن شيء مسلي وممتع وليس معالجا. أنا مهمتي إسعاد الناس، وهناك بعض النجوم يتعاملون على أنهم وزراء ويعيشون دور المصلح".

وأتم محمد رمضان "منذ أول عمل لي وأنا أحاول أن تكون كل خطوة بمثابة مكسب. طيلة الوقت أفكر فيما هو قادم، وأكثر ما يقلقني ويؤرقني إذا مر عام وأنا مازلت عند نفس النقطة ولا أتقدم. لا زلت في البداية وأمامي رحلة كبيرة، وهدفي هو اعتراف قارتي بي كنجم لأن هذا سيجبر العالم على احترامي".