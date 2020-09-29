موقف إنساني من سعودي تجاه قاتل ابنه

أعلن المواطن السعودي، معتوق بن عبد الإله الثعلبي، "تنازله لوجه الله تعالى" عن قاتل ابنه.

وبحسب صحيفة "سبق"، تم توقيع التنازل شرعا بالمحكمة العامة بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وكان محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، قد زار المواطن الثعلبي في منزله وبصحبته عدد من المسؤولين، لينجحوا في إقناعه بالتنازل عن قاتل ابنه.

وأعلن المواطن تنازله بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، في المحكمة العامة بالقنفذة.

وكان الشاب محمد بن حسن الثعلبي، قد أقدم على قتل عبد العزيز بن معتوق بن عبد الله الثعلبي، قبل ما يقارب الأربع سنوات في محافظة الليث.