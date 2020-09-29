موقف إنساني من سعودي تجاه قاتل ابنه

وبحسب صحيفة "سبق"، تم توقيع التنازل شرعا بالمحكمة العامة بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة.
وكان محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، قد زار المواطن الثعلبي في منزله وبصحبته عدد من المسؤولين، لينجحوا في إقناعه بالتنازل عن قاتل ابنه.
لوجه الله.. "الثعلبي" يعلن تنازله عن قاتل ابنه بمحكمة #القنفذة.https://t.co/45CUr0NnLi pic.twitter.com/aDXokkOnoc— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) September 29, 2020
وأعلن المواطن تنازله بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، في المحكمة العامة بالقنفذة.
وكان الشاب محمد بن حسن الثعلبي، قد أقدم على قتل عبد العزيز بن معتوق بن عبد الله الثعلبي، قبل ما يقارب الأربع سنوات في محافظة الليث.
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