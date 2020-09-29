دراسة: منتجات الألبان تقلل خطر الإصابة بمرض قاتل

كشفت دراسة طبية حديثة عن أن تناول منتجات الألبان يمكنه التقليل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 19%.

وبحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية، اعتمد الباحثون على 80 دراسة طبية ودراسات قائمة على الملاحظة لفهم كيفية تأثير الأطعمة والأدوية المختلفة على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وتوصل الباحثون إلى أنه بجانب الفاكهة والألياف والخضراوات، تلعب منتجات الألبان دورا كبيرا أيضا.

وقال البروفسور مارك باردو من مركز التحقيقات السريرية لمعهد انسيرم في ديجون بفرنسا، والذي شارك في الدراسة: "وجدنا أن تناول منتجات الألبان كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 13 إلى 19%، كما اكتشفنا أن تناول المزيد من الخضار والفواكه والألياف أثبت أنه أكثر فاعلية، حيث قلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 50%".

ويشير الباحثون إلى أن اللحوم الحمراء والأغذية المصنعة لها تأثير معاكس، حيث تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 20%.