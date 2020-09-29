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    فاكهة

    لخسارة الوزن بنجاح... تجنب هذه الفواكه

    © Sputnik . Ilona Hvartskiya
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    بينما تعتبر الفاكهة صحية، إلا أن بعضها يجب اجتنابه خلال العمل على إنقاص الوزن بكفاءة، لأنها تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية والتي تفسد بطبيعة الحال الحمية الغذائية.

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    وبحسب تقرير لموقع "إن دي تي في"، يتطلب فقدان الوزن الصبر والكثير من العمل الشاق للوصول إلى الهدف المنشود، مثل القيام بأنشطة بدنية، والأهم من ذلك الحفاظ على نظام غذائي صحي.

    يقترح معظم خبراء الصحة إضافة الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين إلى النظام الغذائي، حتى يشعر المرء بالشبع لفترة أطول، مما يمنعه من الإفراط في تناول الطعام.

    مع ذلك، فإن ليس من المفترض تناول جميع الفواكه الطازجة أثناء رحلة إنقاص الوزن، وفيما يلي نظرة على الفاكهة التي يجب تجنبها خلال محاولة إنقاص الوزن.

    1- الأفوكادو

    100 جرام من هذه الفاكهة تحتوي على نحو 160 سعرة حرارية. في حين أن الأفوكادو مصدر جيد للدهون الصحية، إلا أنها قد تزيد الوزن عند استهلاكها بما يتجاوز الكميات المعقولة. هذا لا يعني استبعادها تماما لكن الأفضل تناولها باعتدال.

    2- العنب

    في حين أنه مفيد للصحة العامة، فإن العنب مليء بالسكر والدهون. قد يحتوي 100 جرام من العنب على 67 سعرة حرارية، و 16 جراما من السكر، مما يعني أن تناول هذه الفاكهة الصغيرة بانتظام قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

    3- الفواكه المجففة

    حليب
    © Sputnik . Alexei Bushkin
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    الفواكه الجافة مثل البرقوق والزبيب وغيرها تحتوي على سعرات حرارية أكثر لأنها خالية من المحتوى المائي. جرام واحد من الزبيب قد يحتوي على سعرات حرارية أكثر مقارنة بالعنب.

    يحتوي كوب من الزبيب تقريبا على 500 سعرة حرارية، ويحتوي كوب واحد من البرقوق المجفف على أكثر من 450 سعرة حرارية.

    4- الموز

    الموز صحي للغاية، لكنه لا يمكن الإفراط في تناوله، إذ يحتوي سعرات حرارية عالية وسكريات طبيعية زائدة. تحتوي موزة واحدة على نحو 150 سعرة حرارية، أي 37.5 جراما من الكربوهيدرات.

    5- مانجو

    قد تحتوي الفواكه الاستوائية مثل الأناناس والمانجو على سعرات حرارية مخفية يمكن أن تعيق فقدان الوزن. من الأفضل تجنب هذه الفاكهة.

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    الكلمات الدلالية:
    إنقاص الوزن, دايت, فاكهة
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