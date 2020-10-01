أميتاب باتشان يعلن التبرع بأعضاء جسده بعد وفاته

أعلن نجم بوليوود، أميتاب باتشان، عن تبرعه بأعضاء جسده بعد وفاته، وقام بارتداء "الشريطة الخضراء" التي تشير إلى ذلك.

وشارك باتشان صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها مرتديا "الشريطة الخضراء"، وغرد معها: "أصبحت متبرع أعضاء.. أرتدي الوشاح الأخضر لقداسته".

T 3675 - I am a pledged ORGAN DONOR .. I wear the green ribbon of its sanctity !!🙏 pic.twitter.com/EIxUJzkGU6 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 29, 2020

وأكد الممثل الشهير (77 عاما) في تغريدة أخرى أنه أقدم على تلك الخطوة "وفاء للأجداد وفي ذكرى الذين عاشوا في الزمان ليمنحوا هذا اليوم ومن أجل تكريمهم، وستكون بركاتهم معنا للأبد".

T 3674/5 - ... in fulfilment of ancestors .. in the remembrance of them that lived in time , to give us this today .. honour for them done .. may their blessings be with us ever ..

NO .. the deed be not ever disclosed .. they that know , shall ever know .. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/J9QjRikGnK — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 29, 2020

يشار إلى أن أميتاب باتشان وابنه الممثل، أبهيشيك باتشان، وزوجته الممثلة، أيشواريا راي وابنتهما، أصيبوا جميعا بفيروس "كورونا" المستجد، ولكنهما شفوا جميعا منه.

وبعد شفائه، بدأ أميتاب باتشان في تصوير من الموسم الجديد من النسخة الهندية من برنامج المسابقات "من سيربح المليون" بالنسخة الهندية.

وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، فقد ظل أميتاب باتشان يصور حلقات البرنامج بنشاط لمدة تتراوح من 12 إلى 16 ساعة، والذي بدأ عرضه يوم الاثنين الماضي.