مهرجان القاهرة السينمائي يؤجل انطلاق دورته بسبب كورونا

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الجمعة، عن تعديل موعد إقامة دورته الـ 42، التي كان من المقرر إطلاقها في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد أشار المهرجان إلى الموعد الجديد لانطلاق دورة المهرجان التي ستكون من 2 إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك لضمان تقديم دورة أكثر أمانا ونجاحا، وفق الإجراءات والتدابير الصحية التي تقرها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، المنتج والسيناريست، محمد حفظي، أنه لم يفقد الأمل على مدار الأيام الماضية في أن المهرجان سيقام هذا العام كاملا بصورته المعتادة، خاصة بعد نجاح عدد من المهرجانات السينمائية الكبرى مؤخرا في تنظيم دورات آمنة صحيا ومتميزة فنيا مثل (فينسيا، وتورنتو، وسان سيباستيان)، وهو ما زاد من الثقة في قدرة صناعة المهرجانات، على مواصلة رسالتها في نشر الوعي والثقافة.

وتوجه محمد حفظي بالشكر للحكومة المصرية لما تبذله من جهود في سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها، بشكل فاق نظراءها من الدول المتأثرة بفيروس كورونا، مؤكدا على التزام مهرجان القاهرة السينمائي بكافة معايير الصحة والسلامة، للحد من انتشار الفيروس، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عمر قاسم، أن هناك نظام صارم سيتم تطبيقه من قبل فريق متخصص خلال فعاليات الدورة 42، لضمان التزام جميع الحاضرين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية، خاصة في الأماكن المغلقة كقاعات دار الأوبرا المصرية (حيث تقام معظم الفعاليات)، وقياس الحرارة، وكذلك تعقيم جميع السينمات والقاعات عقب كل عرض، والفحص الطبى الشامل بشكل يومي لجميع القائمين على المهرجان والضيوف.

كما أعلن قاسم عن إقامة مراسم افتتاح وختام المهرجان في أماكن مفتوحة.

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن عن تكريم الكاتب والسيناريست المصري، وحيد حامد، بجائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، في افتتاح دورته الـ42، وذلك تقديرا لمسيرته المهنية الطويلة، والتي تشمل العديد من الأعمال الفنية الهامة، منها أفلام "البريء" من بطولة أحمد زكي و"الإرهاب والكباب" و"طيور الظلام" من بطولة عادل إمام ومسلسل "البشاير" من بطولة محمود عبد العزيز.