"فضيحة مهرجان القاهرة" السينمائي تتصدر "تويتر"

شهدت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الساعات الماضية انتقادات واسعة، بسبب منشورات خاصة بالناقد أحمد شوقي، الذي تم تعيينه مؤخرا كمدير فني للمهرجان.

وأشعلت الأزمة جماهير النادي الأهلي المصري، بعدما وصف شوقي جماهير النادي في المنشور بـ"النافقة"، خاصة وأنه من مشجعي نادي الزمالك المصري.

ودشن مستخدمو "تويتر" هاشتاغ #فضيحة_مهرجان_القاهرة، الذي تصدر ترند الموقع في مصر.

المشكله بقى انه عامل صاحب فكر و جرئ و صدامي و مبيهموش و في ثانيه كل ده طار و مسح كذا بوست و بعدها قفل الاكونت بتاعه يعني جبان و مقدرش يدافع عن افكاره اللي المفروض انه مقتنع بيها!!

#فضيحه_مهرجان_القاهره — rania shahen (@rania_shahen) June 4, 2020

#فضيحه_مهرجان_القاهره رحمة الله علي يوسف شريف رزق الله، الثقافة والعلم، ثم يخلفه إنسان متطرف جاهل حاقد يسب شباب مات غدرا بغض النظر عن أهلي وزمالك... للموت جلالة لا يجب انتهاكها . كان علي هذا المتطرف الترحم علي كل أموات الًواقعة والتراجع عن سبابه لهم — محمد أمين المصري (@mamin58) June 4, 2020

​وأمام الهجوم الشديد الذي تعرض له من قبل جمهور "القلعة الحمراء"، أغلق أحمد شوقي حسابه الخاص عبر موقع "فيسبوك".

وكانت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، أصدرت قرارا الثلاثاء، بتولي المنتج والسيناريست محمد حفظي، رئاسة مهرجان القاهرة للمرة الثالثة للدورة الـ42، وإسناد الإدارة الفنية لأحمد شوقي خلفا للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن إقامة دورته الـ42 في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ تم فتح باب تقديم وتلقي الأفلام المشاركة.

وذكرت إدارة المهرجان في بيان على موقعها الالكتروني أنه سيتم استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم بدءا من مطلع الشهر الحالي وحتى 31 أغسطس/ أب المقبل عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

ونقل المصدر ذاته عن رئيس المهرجان محمد حفظي قوله إن "الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا على صناعة السينما في العالم تمثل تحديا كبيرا، وبالتالي فإن إقامة الدورة 42 في حد ذاتها رسالة مهمة للعالم أن لا حياة بدون ثقافة أو فن".

وتابع أن إدارة المهرجان "تعمل منذ بداية أزمة كورونا وفق الإجراءات الاحترازية التي تقرها الدولة ومنظمة الصحة العالمية، على أن تتخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة أثناء إقامة المهرجان لضمان سلامة الجميع، سواء من فريق العمل أو المشاركين من صناع السينما والجمهور أيضا".

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الذي تأسس في 1976 من أقدم وأكبر المهرجانات السينمائية العربية وتنظمه سنويا وزارة الثقافة المصرية.