تسجيل
17:34 GMT04 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، دار الأوبرا المصرية، 29 نوفمير/تشرين الثاني 2019

    "فضيحة مهرجان القاهرة" السينمائي تتصدر "تويتر"

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104356/85/1043568544_0:77:3235:1896_1200x675_80_0_0_ebb1e78f6093c8d62fa2e2cd6b36826f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202006041045624111-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/

    شهدت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الساعات الماضية انتقادات واسعة، بسبب منشورات خاصة بالناقد أحمد شوقي، الذي تم تعيينه مؤخرا كمدير فني للمهرجان.

    وأشعلت الأزمة جماهير النادي الأهلي المصري، بعدما وصف شوقي جماهير النادي في المنشور بـ"النافقة"، خاصة وأنه من مشجعي نادي الزمالك المصري.

    ودشن مستخدمو "تويتر" هاشتاغ #فضيحة_مهرجان_القاهرة، الذي تصدر ترند الموقع في مصر.

    ​وأمام الهجوم الشديد الذي تعرض له من قبل جمهور "القلعة الحمراء"، أغلق أحمد شوقي حسابه الخاص عبر موقع "فيسبوك".

    وكانت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، أصدرت قرارا الثلاثاء، بتولي المنتج والسيناريست محمد حفظي، رئاسة مهرجان القاهرة للمرة الثالثة للدورة الـ42، وإسناد الإدارة الفنية لأحمد شوقي خلفا للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.

    وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن إقامة دورته الـ42 في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ تم فتح باب تقديم وتلقي الأفلام المشاركة.

    وذكرت إدارة المهرجان في بيان على موقعها الالكتروني أنه سيتم استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم بدءا من مطلع الشهر الحالي وحتى 31 أغسطس/ أب المقبل عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

    ونقل المصدر ذاته عن رئيس المهرجان محمد حفظي قوله إن "الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا على صناعة السينما في العالم تمثل تحديا كبيرا، وبالتالي فإن إقامة الدورة 42 في حد ذاتها رسالة مهمة للعالم أن لا حياة بدون ثقافة أو فن".

    وتابع أن إدارة المهرجان "تعمل منذ بداية أزمة كورونا وفق الإجراءات الاحترازية التي تقرها الدولة ومنظمة الصحة العالمية، على أن تتخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة أثناء إقامة المهرجان لضمان سلامة الجميع، سواء من فريق العمل أو المشاركين من صناع السينما والجمهور أيضا".

    يعد مهرجان القاهرة السينمائي الذي تأسس في 1976 من أقدم وأكبر المهرجانات السينمائية العربية وتنظمه سنويا وزارة الثقافة المصرية.

    انظر أيضا:

    رانيا يوسف تعلق على ملابسها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي... فيديو
    "أنا لم أعد هنا" يفوز بالهرم الذهبي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ41... صور وفيديو
    المنتج محمد حفظي يكشف سبب رفضه مشاركة فيلمه "ليلة رأس السنة" في مهرجان القاهرة السينمائي
    230 عملا من 52 دولة في مهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك
    مهرجان القاهرة السينمائي يعلن فتح باب تسجيل الأفلام
    الكلمات الدلالية:
    النادي الأهلي المصري, النادي الأهلي, مصر, أخبار منوعات, منوعات, أفلام, سينما, مهرجان القاهرة السينمائي, أحمد شوقي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة أنجولينا جولي تصل إلى الحفل الـ 84 لتوزريع جوائز أوكسار في لوس أنجلوس 26 فبراير 2012
    الحسناء القاتلة... جولي المرأة متعددة المهام
    استراحة قصيرة بين الصين وأمريكا
    استراحة قصيرة بين الصين وأمريكا
    إنفوجراف.. أبرز محطات النزاع بين الهند والصين
    صراع الفيل والتنين الذي لا ينتهي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك