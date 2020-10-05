لحظة هجوم دب ضخم على مدربه خلال عرض في سيرك... فيديو

هاجم دب ضخم مدربه أثناء عرض داخل السيرك في الصين، مثيرا حالة من الفزع والفوضى بين الحضور.

ويظهر في مقطع الفيديو الدب الضخم وهو ينقض على مدربه بوحشية ويعضه بقوة في أماكن متفرقة من جسده، ومسببا له جروحا بالغه بمخالبه.

وهرع الموظفون لإنقاذ المدرب، وظلوا يضربون الدب على ظهره بقوة حتى ترك المدرب.

وشن الدب هجومه على مدربه عقب منعه من تناول الحلوى التى ألقاها الجمهور خلال العرض.