دراسة: ولادة جنين ميت كل 16 ثانية حول العالم

كشفت دراسة عالمية للأمم المتحدة، أن هناك جنينا يولد ميتا كل 16 ثانية في مكان ما من العالم، بما يعادل نحو مليوني حالة كل عام.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أشارت الدراسة إلى أن الأمهات الحوامل اللائي يعشن في بلد فقير أو ينتمين إلى أقلية أو لديهن القليل من التعليم يواجهن مخاطر أعلى بكثير لولادة أجنة ميتة مقارنة بالنساء ذوات الخلفيات الأكثر امتيازا.

وتشكل الدول النامية أكثر من 80% من نسبة حالات ولادة الأجنة الميتة في العالم.

وفي الدول الصناعية، يولد جنين ميت من بين كل 335، أما في الدول منخفضة الدخل يصل المعدل إلى واحد لكل 44 بحسب الدراسة.

وقالت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة هنريتا فور: "بخلاف الخسائر في الأرواح، فإن التكاليف النفسية والمالية للنساء والعائلات والمجتمعات شديدة وطويلة الأمد".

وفي الدول الغنية، تتعرض النساء اللائي يحصلن على تعليم بعد المدرسة الثانوية إلى نصف مخاطر ولادة طفل دون علامات الحياة أو أقل منه.

وحذر التقرير من زيادة كبيرة في معدلات ولادة أجنة ميتة في ظل اضطراب الخدمات الطبية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.