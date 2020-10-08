فيديو يحبس الأنفاس... سمكة قرش تكاد تلتهم راكب أمواج

التقطت كاميرات طائرة مسيرة مقطع فيديو لبطل ركوب الأمواج، مات ويلكنسون، حيث اقتربت منه سمكة قرش ضخمة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.

وكان ويلكنسون على مسافة 733 كيلومترا شمالي سيدني، عندما اقتربت منه سمكة القرش من الخلف حتى المسافة صفر، ثم مرت تحت لوح التزلج.

وتوضح اللقطات كيف دار القرش الأبيض حول ويلكنسون، واقترب من قدميه المتدليتين في الماء ثم التف ليرحل.

WATCH: A great white shark circled to within inches of pro surfer Matt Wilkinson's board before darting away in a chilling encounter captured by a drone that is part of an Australian shark warning system. pic.twitter.com/rKvQRcxLpx — NBC News World (@NBCNewsWorld) October 8, 2020

وقال ويلكنسون عن الواقعة: "سمعت ضجيجا، ولكن عندما نظرت حولي لم أجد شيئا".

وأتم راكب الأمواج الشهير "عمال الإنقاذ هبطوا بالدرون وأخبروني بوجود القرش، مطالبين إياي بالعودة إلى الشاطئ فورا".