يقوي عضوا حيويا في الجسد... 5 فوائد صحية للبيض في يومه العالمي

منذ العصور القديمة كان البيض جزء من نمط حياة البشر، لدرجة أن لديهم يوم مخصص له، ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيض في ثاني جمعة من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، والذي يصادف التاسع من شهر أكتوبر من 2020.

وتم تدشين اليوم العالمي للبيض للاحتفال بكيفية إسهامه في إطعام الأسر في جميع أنحاء العالم، وكذلك نشر الوعي حول قيمته الغذائية وأهميته في النظام الغذائي للإنسان.

وبسبب سهولة الحصول عليها، كان يتم استهلاك البيض على نطاق واسع بأشكال مختلفة، كما أنه تم تدجين طيور مختلفة لنفس السبب، وتعد أكثر أنواع البيض التي يتم تناولها بشكل واسع هي بيض النعام وبيض الدجاج.

ونظرا لقيمته الغذائية الهائلة، يعد البيض جزءا مهما في معظم الأنظمة والحميات الغذائية، ويمكنك أن تتناول ما يصل إلى 3 بيضات يوميا لكي تحافظ على صحتك.

وفيما يلي 5 فوائد صحية للبيض تجعله من الأطعمة الخارقة، بحسب موقع "تايمز ناو نيوز":

1) يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب: إن البروتين الدهني المنخفض الكثافة المعروف باسم كوليسترول "إل دي إل" أو الكوليسترول "الضار" يسهل من زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتميل جزيئات "إل دي إل" الصغيرة والكثيفة إلى أن تكون أكثر خطورة من جزيئات "إل دي إل" الكبيرة، وعلى الرغم من أن البيض يرفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة بشكل طفيف، إلا أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لأنه يميل إلى تغيير نمط كوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة من كثيف إلى كبير.

2) إدارة الكوليسترول: ارتبط استهلاك البيض بمستويات مرتفعة من البروتين الدهني عالي الكثافة (إتش دي إل)، والذي يُعرف أيضا باسم الكوليسترول "الجيد"، لذلك فهو يساعد في إدارة الكوليسترول.

Good Morning

World Egg Day pic.twitter.com/Pb6MZ7cmcc — SAVE 👉ENVIRONMENT🌍 WATER💧TREES🌲 ENERGY💡FUEL⛽ (@saveenergymahi) October 9, 2020

3) يحتوي على مادة الكولين: الكولين عنصر غذائي أساسي لا يعرفه معظم الناس، فهو يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية، ويشكل البيض مصدر ممتاز للكولين، ويمكن العثور على حوالي 100 ملليغرام منه في بيضة واحدة.

4) مفيد لصحة العين: قد تتأثر صحة العين التي تعد من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان بعدة أسباب، وإذا اعتبرنا أن العمر عاملا يؤدي إلى تدهور صحة أعيننا، فيمكننا مواجهته ببعض العناصر الغذائية، إثنان منها هما مضادات الأكسدة "لوتين" و"زياكسانثين"، إذ وُجد أن هذين المضادين للأكسدة يقللان من خطر الإصابة بالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين، ومن المعروف أن صفار البيض يحتوي على كميات كبيرة من "زياكسانثين" و"لوتين".

5) إدارة الوزن: يحتوي البيض على محتوى بروتين عالي يحتاج إلى استهلاك الجهاز الهضمي لنسب من السعرات الحرارية من أجل حرقها، وهذا يساعد في إنقاص الوزن، ويمكن أن يساعد فطور البيض بشكل كبير في إدارة الوزن.