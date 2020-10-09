طرح فيلم الرسوم المتحركة "سول" مباشرة على منصة "ديزني بلس"

أعلنت شركة "ديزني" الأمريكية إن منصتها للبث الرقمي "ديزني بلس" ستنفرد بالعرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة "soul" "روح" من إنتاج شركة بيكسار في يوم عيد الميلاد، بعد أن كان من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت الشركة في بيان، أمس الخميس، إن الفيلم لن يطرح في دور العرض السينمائي إلا في الأسواق التي لا تتوفر فيها خدمة "ديزني بلس" حاليا، أو تلك التي لن تكون الخدمة متاحة فيها قريبا، بحسب موقع "ديدلاين" السينمائي.

وتابعت "ديزني" أنه يمكن لمشتركي "ديزني بلس" مشاهدة الفيلم اعتبارا من 25 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ودون رسوم إضافية، بخلاف سعر الاشتراك الشهري في الخدمة.

وأشارت إلى أن مواعيد طرح الفيلم في دور السينما في بعض الأسواق ستُعلن في وقت لاحق.

وتدور أحداث فيلم "Soul" الذي هو إنتاج مشترك بين شركتي "ديزني" و"بيكسار" حول مدرس موسيقى تنفصل روحه عن جسده.

Disney and Pixar’s Soul will be streaming exclusively on Disney+ on December 25th. ✨ #PixarSoul #DisneyPlus pic.twitter.com/wLeLHpaZk0 — Soul (@PixarSoul) October 8, 2020

ويتشابه طرح فيلم "Soul" على منصة "ديزني بلس" مع عرض فيلم "مولان" من إنتاج "ديزني" على المنصة في 4 سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا والأسواق الأوروبية الرئيسية، بعدما كان من المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائية خلال الأشهر الماضية، ولكن تأجل عرضه بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

يشار إلى أن أحداث الفيلم تدور حول الفتاة الصينية الشابة "مولان" التي تطمح لخوض تجارب المعارك من خلال التنكر بزيّ المحارب، من أجل إنقاذ والدها.

ويذكر أن "مولان" هو النسخة الـ"Live Action"، من النسخة الكرتونية الأصلية عام 1998، وسبق أن عرض إخراج الفيلم على المخرج الكبير آنج لي، لكنه رفض لارتباطه بمشروع آخر كما تقدم للفيلم أكثر من 1000 ممثلة من أجل تجارب الأداء لشخصية "مولان".

وتضررت دور العرض السينمائي بسبب إجراءات الإغلاق التي بدأت في منتصف مارس/ آذار، جراء تفشي فيروس" كورونا" المستجد، ما أدى لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين واقتراض أموال لتجنب الإفلاس.