حفل افتراضي لفرقة كورية جنوبية يجذب الملايين

حضر محبو فرقة "بي.تي.إس" لموسيقى البوب الكورية حفلا لها على الإنترنت، أمس السبت، رافعين العصي المضيئة المميزة للفرقة الشبابية الشهيرة فيما تبادلوا الرسائل في غرفة للدردشة.

وأحيت الفرقة المؤلفة من سبعة شبان هذا الحفل الافتراضي بعدما ألغت خطتها الأولية لتقديم حفل أمام جمهور محدود التزاما بالقيود المشددة التي تفرضها حكومة كوريا الجنوبية للتباعد الاجتماعي. وكانت الفرقة قد ألغت بالفعل جولاتها العالمية المزمعة.

وأحدث نجاحات (ب.تي.إس) هي أغنية (ديناميت) التي تعد أولى أغنيات الفرقة باللغة الإنجليزية واحتلت قائمة بيلبورد لأفضل مئة أغنية منفردة الشهر الماضي.

ودخلت الفرقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية من حيث أكبر عدد مشاهدات لحفل مباشر على الإنترنت بعد أن اجتذب حفل مدفوع الأجر أقامته في يونيو/ حزيران قرابة 757 ألف شخص من 107 دول.

ولم تكشف شركة بيت هيت إنترتينمنت التي تتولى إدارة أعمال الفرقة عن عدد من شاهدوا أحدث حفلات (بي.تي.إس). وضغط الحضور على زر للتعبير عن سعادتهم بالحفل حوالي 114 مليون مرة أثناء البث المباشر وإن كان من الممكن الضغط على هذا الزر أكثر من مرة، بحسب وكالة "رويترز".

وأثناء الحفل، ظهرت في الخلفية شاشات صغيرة لآلاف المعجبين الذين انضموا من جميع أنحاء العالم، ولوح الكثيرون منهم بالعصي المضيئة. وجرى فتح غرفة دردشة للسماح للمتابعين بنشر تعليقاتهم تزامنا مع الحفل.

وفي سيئول التقت مجموعة صغيرة في مقهى لعشاق فرقة (بي.تي.إس) لمشاهدة الحفل الموسيقي سويا واضعين الكمامات ومحافظين على قواعد التباعد الاجتماعي.