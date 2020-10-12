تسجيل
13:26 GMT12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الممثلة الإسرائيلية جال جادوت

    "كما لم تشاهدوها من قبل"... ممثلة إسرائيلية تثير ضجة بعد إعلان تجسيدها الملكة الفرعونية كليوباترا

    © REUTERS / MARIO ANZUONI
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102900/26/1029002607_29:0:3471:1936_1200x675_80_0_0_07eb7379b5eb75dda5bba84c85c84e4a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202010121046806662-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7/

    أثارت الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها تجسيد شخصية الملكة الفرعونية "كليوباترا" على شاشة السينما.

    وأشارت جادوت، أمس الأحد، إلى أنها ستتعاون في الفيلم مع المخرجة، باتي جنكنز، التي سبق وأن أخرجت لها فيلم البطلة الخارقة "واندر وومان"، الذي كان سببا في شهرتها المدوية حول العالم.

    وغردت جال جادوت في إعلانها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أحب الشروع في رحلات جديدة، أحب إثارة المشاريع الجديدة، ولذة جلب قصص جديدة إلى الحياة".

    وتابعت: "كليوباترا هي قصة أردت أن أرويها منذ فترة طويلة جدا، لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانا لهذا الفريق المتميز".

    وفيلم "كليوباترا" الجديد من إنتاج شركة "باراماونت بيكتشرز" الأمريكية، وتوم بكتابته لاتيتا كالوجريديس، في إعادة سرد للقصة الملحمية التي اشتهرت بها الممثلة الراحلة إليزابيث تايلور في الفيلم الكلاسيكي لعام 1963.

    وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد أثار إعلان اختيار جال جادوت لبطولة الفيلم انتقادات، إذ استنكر البعض اختيار إسرائيلية الجنسية لتجسيد ملكة مصر، معتبرين أنه كان ينبغي أن تفوز امرأة عربية أو سوداء بهذا الدور.

    وغردت مستخدمة على "تويتر": "ماذا لو كانوا رشحوا شخصا بدماء من شمال أفريقيا، شخصا مثل الممثلة الجزائرية، صوفيا بوتلة، لقد سئمت من تجسيد الممثلين البيض والإسرائيليين على أنهم فراعنة وأدوار عربية".

    كما رشحت مستخدمة أخرى الممثلة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، لتجسيد دور كليوباترا على شاشة السينما بدلا من جال جاوت.

    وفيما لم ترد جال جادوت على الجدل المثار، فقد أوضحت في تغريدة أخرى أنها ستقدم مع فريق عمل الفيلم شخصية الملكة الفرعونية كليوباترا على الشاشة الكبيرة بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل، متابعة أنها ستروي قصتها لأول مرة من خلال عيون النساء اللاتي خلف وأمام الكاميرا".

    وتسببت جذور جال جادوت الإسرائيلية في بعض المشاكل في العالم العربي من قبل، إذ منع عرض فيلم "واندر وومان" في لبنان بسب بطولتها له.

    وتصدرت جادوت التي أدت الخدمة العسكرية مثلها مثل معظم الشباب الإسرائيلي، عناوين الصحف في عام 2014، بسبب منشور لها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي تعرب فيه عن تضامنها مع المواطنين الإسرائيليين المتضررين من صواريخ حركة "حماس" الفلسطينية والجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون الحركة في قطاع غزة.

    انظر أيضا:

    ممثلة إسرائيلية تواجه هجوما لاذعا بعد نعيها لستيفن هوكنغ
    ممثلة إسرائيلية تزور أطفال في مستشفى بزي "واندر وومان" (صور)
    ممثل مصري يثير جدلا بسبب مشاركته في مسلسل إسرائيلي
    ممثلة إسرائيلية: ما مشكلة العرب؟ ورد مفاجئ من نتنياهو
    ممثلة إسرائيلية تعرض إعلان أحدث أفلامها "وفاة على النيل"... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, أفلام, سينما, منوعات, مصر, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الكولومبية كاميلا فالنسيا خلال مهرجان السالسا العالمي بنسخته الـ 15 في مدينة كاليه، كولومبيا 10 أكتوبر 2020
    لقطات مثيرة من مهرجان رقص سالسا العالمي في كولومبيا
    هيونداي الطائرة
    قريبا... سيارات "هيونداي" الطائرة
    إنفوجرافيك.. كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك