"كما لم تشاهدوها من قبل"... ممثلة إسرائيلية تثير ضجة بعد إعلان تجسيدها الملكة الفرعونية كليوباترا

أثارت الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها تجسيد شخصية الملكة الفرعونية "كليوباترا" على شاشة السينما.

وأشارت جادوت، أمس الأحد، إلى أنها ستتعاون في الفيلم مع المخرجة، باتي جنكنز، التي سبق وأن أخرجت لها فيلم البطلة الخارقة "واندر وومان"، الذي كان سببا في شهرتها المدوية حول العالم.

وغردت جال جادوت في إعلانها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أحب الشروع في رحلات جديدة، أحب إثارة المشاريع الجديدة، ولذة جلب قصص جديدة إلى الحياة".

وتابعت: "كليوباترا هي قصة أردت أن أرويها منذ فترة طويلة جدا، لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانا لهذا الفريق المتميز".

I love embarking on new journeys,I love the excitement of new projects, the thrill of bringing new stories to life.Cleopatra is a story I wanted to tell for a very long time.Can’t be more grateful about this A team!! @PattyJenks @ParamountPics #AtlasEntertainment #LaetaKalogridis https://t.co/qLH7vfCaUo — Gal Gadot (@GalGadot) October 11, 2020

وفيلم "كليوباترا" الجديد من إنتاج شركة "باراماونت بيكتشرز" الأمريكية، وتوم بكتابته لاتيتا كالوجريديس، في إعادة سرد للقصة الملحمية التي اشتهرت بها الممثلة الراحلة إليزابيث تايلور في الفيلم الكلاسيكي لعام 1963.

Elizabeth Taylor is eternally the greatest depiction of Cleopatra in all of cinema history, IMHO. pic.twitter.com/UauZVmMvyJ — TheControversyDaily. ✍🏽 (@CandyDhami) October 11, 2020

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد أثار إعلان اختيار جال جادوت لبطولة الفيلم انتقادات، إذ استنكر البعض اختيار إسرائيلية الجنسية لتجسيد ملكة مصر، معتبرين أنه كان ينبغي أن تفوز امرأة عربية أو سوداء بهذا الدور.

وغردت مستخدمة على "تويتر": "ماذا لو كانوا رشحوا شخصا بدماء من شمال أفريقيا، شخصا مثل الممثلة الجزائرية، صوفيا بوتلة، لقد سئمت من تجسيد الممثلين البيض والإسرائيليين على أنهم فراعنة وأدوار عربية".

كما رشحت مستخدمة أخرى الممثلة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، لتجسيد دور كليوباترا على شاشة السينما بدلا من جال جاوت.

Which Hollywood dumbass thought it would be a good idea to cast an Israeli actress as Cleopatra (a very bland looking one) instead of a stunning Arab actress like Nadine Njeim?



And shame on you, Gal Gadot. Your country steals Arab land & you’re stealing their movie roles... smh. https://t.co/GY5tYEcl4K pic.twitter.com/JcrnM1RUQq — sameera khan (@SameeraKhan) October 11, 2020

وفيما لم ترد جال جادوت على الجدل المثار، فقد أوضحت في تغريدة أخرى أنها ستقدم مع فريق عمل الفيلم شخصية الملكة الفرعونية كليوباترا على الشاشة الكبيرة بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل، متابعة أنها ستروي قصتها لأول مرة من خلال عيون النساء اللاتي خلف وأمام الكاميرا".

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB — Gal Gadot (@GalGadot) October 12, 2020

وتسببت جذور جال جادوت الإسرائيلية في بعض المشاكل في العالم العربي من قبل، إذ منع عرض فيلم "واندر وومان" في لبنان بسب بطولتها له.

وتصدرت جادوت التي أدت الخدمة العسكرية مثلها مثل معظم الشباب الإسرائيلي، عناوين الصحف في عام 2014، بسبب منشور لها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي تعرب فيه عن تضامنها مع المواطنين الإسرائيليين المتضررين من صواريخ حركة "حماس" الفلسطينية والجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون الحركة في قطاع غزة.