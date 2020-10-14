لحظة استكمال جسر معلق على ارتفاع 250 مترا... فيديو

استكملت الصين واحدا من أضخم الجسور المعلقة في العالم، حيث يصل ارتفاعه إلى 250 مترا وطوله أكثر من 880 مترا في حين يصل وزن أحد أجزائه المعدنية فقط إلى 640 طنا.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، أن الجسر العملاق الذي يتم تشييده فوق أحد الأنهار جنوب غربي الصين، تم اكتماله بثتبيت آخر جزء معدني يصل أجزاء الجسر ببعضها البعض.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد لحظة رفع آخر جزء معدني لتوصيل أجزاء الجسر ببعضها، مشيرة إلى أن هذا الأمر استغرق وقتا طويلا للارتفاع الكبير الذي تم تصميم الجسر على أساسه.

وتم بناء الجسر فوق نهر جينشا، جنوب غربي البلاد، حيث يصل طوله إلى 882.5 متر ويقع على ارتفاع شاهق من سطح النهر.

وتقول الصحيفة إن الارتفاع الكبير للجسر جعل عملية رفع الجزء المعدني الأخير في غاية الصعوبة، لكنهم نجحوا في إتمامها في نهاية الأمر.

This mega bridge was just completed in China pic.twitter.com/ejjKSf5oyo — SCMP News (@SCMPNews) October 14, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن الجزء المعدني الذي يصل وزنه إلى نحو 640 طنا استغرق ساعتين لوضعه في مكانه.