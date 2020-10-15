"شاومي" تسخر من "آيفون 12"... فيديو

نشرت شركة "شاومي" الصينية للهواتف المحمولة مقطع فيديو تسخر فيه من شركة "آبل"، بعد قرارها إزالة الشاحن المجاني من علبة هاتف "آيفون 12".

وأظهر مقطع الفيديو المنشور على صفحة تويتر التابعة لشاومي، كيف يتم فتح علبة الهاتف الذكي "Xiaomi Mi 10T Pro" ويوجد بداخلها الشاحن.

وعلّق على المنشور: "لا تقلقوا لم نزل أي شيء من العلبة".

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

وظهر المنشور في اليوم التالي بعد إصدار "هواتف آيفون 12".

انتشر المنشور على نطاق واسع، حاصلا على أكثر من ألفي مشاركة وخمسة آلاف إعجاب. وعلق أحد المستخدمين على الفيديو: "هل هذا يعني، يا رفاق، أنكم لا تهتمون بالبيئة وحياتنا المستقبلية؟ إنه عار... ".

وقررت شركة "آبل" بيع هواتفها الذكية في مجموعة مبسطة أي من دون شاحن وسماعات وتصغير حجم العلبة، بدءا من أكتوبر/تشرين الأول. وبالتالي يباع آيفون الآن مع الجهاز نفسه وكابل الشحن. وبينت الشركة أن هذا القرار يتعلق بالاهتمام بالبيئة.