صور مسربة تكشف تفاصيل عن سماعة شاومي اللاسلكية المرتقبة

جاء ذلك وفقا لموقع "جي إس مارينا" الألماني، الذي أوضح أنه تم نشر مجموعة من الصور الرسمية للسماعة على "Digital Chat Station"، التي أكدت على بعض التفاصيل الخاصة بالسماعة اللاسلكية.

وبحسب الموقع تتميز السماعة بمحرك 12مم، كما تدعم اختيارات عدة في الصوتيات مع استجابة سريعة تصل لـ 100 مللي ثانية.

وتدعم السماعة اللاسلكية ميزة إلغاء الضوضاء النشطة عند 35 ديسيبل وهي الأقرب لمعايير "أبل" في سماعة "إير بودز برو".

كما تأتي سماعة شاومي بنمط "ترانسبيرنت" للإيقاف مؤقتا لميزة إلغاء الضوضاء النشطة، للتفاعل مع الأشخاص المحيطين.

وتحتوي حافظة السماعة على بطارية 500 مللي أمبير وتدعم قدرة الشحن بقوة 5 وات إضافة إلى دعم خاصية الشحن اللاسلكي.

ويصل زمن الشحن مع حافظة السماعة اللاسلكية إلى 28 ساعة، أو 20 ساعة مع تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء.

This is how the new Xiaomi Mi Air 2 Pro headphones are: images, videos and filtered features https://t.co/jHhhrDBhJK pic.twitter.com/HyExHeaGdV — xiaomi (@Asadiweb) October 6, 2020

ومن المتوقع وفقا للتسريبات أن تأتي السماعة بمستوى تسعير يتراوح بين 90 إلى 105 دولار، بينما من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عنهاغدا.