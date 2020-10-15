بسبب أحد قوانينها... فرنسا تحصل على امتياز شراء هاتف "آيفون 12" بسماعات

رغم إعلان شركة "أبل" الأمريكية أنها ستشحن هاتفها الجديد "آيفون 12" من دون سماعات "إير بودز" أو شاحن طاقة، إلا أنها استثنت فرنسا من القاعدة.

وستحتوي علب هواتف "آيفون 12" المرسلة إلى فرنسا على سماعات أذن في الخزانة، ويرجع الفضل في ذلك على الأرجح إلى مجموعة من القوانين المحلية، بحسب موقع "ماك رومرز".

إذ يشترط أحد القوانين الفرنسية أن يتم توفير الهواتف الذكية مع سماعات للأذن أو للرأس، بغرض حماية الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما أو أقل من الإشعاع الكهرومغناطيسي، وفي حال عدم الالتزام بهذا سيتم توقيع غرامة قدرها 87000 دولار.

كما ينص القانون الفرنسي المحلي على أنه لا يمكن توزيع أي شيء يحتوي على معدات لاسلكية من دون سماعة رأس مجانية سلكية، كذلك يجب أن يحتوي دليل المستخدم المتاح مع الجهاز المشترى على معلومات واضحة ومرئية تحث على استخدام سماعة رأس سلكية.

وكانت شركة "أبل" قد صرحت أن شحن هاتفها "آيفون" دون سماعات "إير بودز" يقلل من انبعاثات الكربون والنفايات الإلكترونية.

وكشفت شركة "أبل" الأمريكية رسميا النقاب عن جهاز "آيفون 12" بعد طول انتظار، الثلاثاء الماضي، المدعوم بشبكة الجيل الخامس "5G".

وأطلقت "أبل" الجهاز بخمسة خيارات ملونة: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق.