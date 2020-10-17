شرطي صيني يقوم بعمل بطولي لمساعدة التلاميذ... فيديو

يقوم رجال المرور بخدمة عامة هدفها مساعدة المارة سواء كانوا يستقلون سيارات أو دراجات أو حتى كانوا يسيرون على أقدامهم.

ويرصد مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم السبت، لقطات رائعة لرجل مرور يقوم بعمل بطولي لمساعدة التلاميذ في عبور الطريق بسلامة أثناء توجههم إلى مدارسهم.

شرطي مرور يركض ويقفز نحو التلاميذ لمساعدتهم على عبور الطريق

شرطي مرور يدعي شي دونغ ليانغ يركض ويقفز نحو التلاميذ مبتسما لاستقبالهم، ثم يرافقهم أثناء عبور الطريق بعد تقديم التحية العسكرية إلي صاحب السيارة على جانب الطريق. pic.twitter.com/Tk0uxgfmGP — CGTN Arabic (@cgtnarabic) October 17, 2020

وكتب الشبكة على "تويتر": "شرطي مرور يركض ويقفز نحو التلاميذ لمساعدتهم على عبور الطريق".

وتابعت: "شرطي مرور يدعي شي دونغ ليانغ يركض ويقفز نحو التلاميذ مبتسما لاستقبالهم، ثم يرافقهم أثناء عبور الطريق بعد تقديم التحية العسكرية إلي أصحاب السيارات على جانب الطريق".

ويظهر الشرطي في الفيديو وهو يصيح للأطفال من جانب الطريق "أيه الأطفال... تعالوا أنا قادم ثم يهرع إليهم ليجعلهم يصطفون ثم يساعدهم على عبور الطريق بحذر".