كرة "بيسبول" استخدمها الجنود الصينيون قبل 3 آلاف عام لزيادة لياقتهم البدنية... صور

عثر باحثون من جامعة "زيورخ" على قطع أثرية على شكل كرات يعتقد أن المقاتلين الصينيين قد استخدموها من أجل الحفاظ على لياقة بدنية عالية وزيادة قدراتهم القتالية.

واكتشف الخبراء كرات جلدية غريبة في ثلاث مقابر صينية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في مدينة تورفان الصينية.

ويعتقد الخبراء أن المحاربين الصينيين القدماء قد استخدموا هذه الكرات الجلدية قبل 3 آلاف عام، وعلقوها على ضهور جيادهم بهدف الحفاظ على لياقتهم البدنية العالية والاستعداد الدائم للحرب.

وصنعت الكرات الجلدية من جلود الأغنام وعقدت بواسطة الخيوط، وتم حشوها بمجموعة شرائط جلدية، تأخذ شكل وحجم كرة البيسبول تقريبا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفريق العلمي والبحثي "غير متأكد" من كيفية استخدام هذه الكرات، لكن لوحة جدارية في إحدى المقابر تظهر رجلين على ظهور الخيل مع العصي وكرة، فيما يبدو وكأنها لعبة كان قد مارسها المقاتلون سابقا تشبه لعبة الهوكي.

وأكد البحث المشترك الذي نفذه فريق من جامعة زيورخ بالتعاون مع فرق في ألمانيا والصين، بهدف إجراء دراسات حول هذه الكرات، إلى أنها الكرات الأقدم التي تم اكتشافها في أوراسيا (قارتي أسيا وأوروبا).

وقال باتريك ويرتمان، من معهد الدراسات الآسيوية والشرقية بجامعة زيورخ: "هذا يجعل هذه الكرات أقدم بحوالي خمسة قرون من الكرات القديمة المكتشفة سابقًا، والتي تصور ألعاب الكرة في أوراسيا".

ونوه الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "sciencedirect" العلمية، إلى أنه "لسوء الحظ، فإن المعلومات الأثرية المرتبطة بها ليست كافية لمعرفة كيفية اللعب بهذه الكرات الجلية"، منوهين إلى أن اللعبة كانت مشابهة للعبة الهوكي أو البيسبول أو البولو.