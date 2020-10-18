يمكنك امتلاك طائرة حربية… طيار سعودي يكشف الشروط المطلوبة

يعتقد الناس أن كل الطائرات الحربية لا يمكن استخدامها إلا من قبل عسكريين، لكن هناك حالات يمكن السماح فيها للأشخاص بامتلاك طائرات حربية إذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة.

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه "يمكن امتلاك طائرة حربية بعد إكمال متطلبات معينة شريطة أن تكون دون أجهزة الإطلاق أو الأجهزة الحربية".

ولفتت الصحيفة إلى قول الكابتن طيار عبد الله الشريف: "وردتني أسئلة هل يمكن أن امتلك طائرة حربية . والجواب نعم ولكن بدون أجهزة إطلاق أو أجهزة حربية".

وتابع: "يوجد الكثير من أنواع الطائرات الحربية مثل الطائرة "L-39" وغيرها، التي يمكن التدريب عليها"، مضيفا: "يحدث ذلك بعد متطلبات معينة".

ويقول الكابتن عبد الله الشريف: "يمكن امتلاك تلك الطائرات وأسعارها تتراوح من بين ٢٠٠ ألف إلى ٤٠٠ ألف دولار".

وتابع الطيار السعودي: "تخصص مدينة الباكركي في نيومكسيكو الولايات المتحدة الأمريكية بالتدريب على تلك الطائرات واقتنائها إذا رغب العميل".

وأوضح: "من المتطلبات أن يكون طيار رخصة خاصة وأجهزة وإجمالي ساعات الطيران ١٠٠٠ ساعة حتى يستطيع التدريب عليها".