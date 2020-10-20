السعودية الأولى عالميا في سرعة التحميل بتقنية الجيل الخامس

كشفت تقارير حديثة، أن سرعة التحميل بتقنية الجيل الخامس (5G) في السعودية هي الأولى على مستوى العالم؛ حيث يبلغ متوسط سرعة التحميل 377.2 ميغابايت في الثانية.

وبحسب صحيفة "سبق"، جاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بعد السعودية بسرعة تحميل تبلغ 336.1 ميغابايت في الثانية.

واحتلت أستراليا المركز الثالث بسرعة تصل إلى 215.8، ثم تايوان بسرعة 211.8، وخامسا جاءت إسبانيا بسرعة بلغت 201.1 ميغابايت في الثانية.

وأوضح التقرير أن الوقت الذي يقضيه المستخدمون السعوديون متصلين بشبكات الجيل الخامس يعد مرتفعا بنسبة 37% مقارنة بالدول الأخرى.