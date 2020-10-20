سهير رمزي تعتذر لزوجها عن "موقف محرج" في جنازة محمود ياسين... فيديو

أصدرت الفنانة المصرية، سهير رمزي، اعتذارا مصورا إلى زوجها وأسرة الفنان الراحل، محمود ياسين.

واعتذرت سهير رمزي في رسالتها المصورة التي شاركتها حساب خاص بمعجبيها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي عن إغمائها في جنازة محمود ياسين وفقدانها الوعي.

وقالت: "أعتذر للجميع أصدقائي ولأسرة الفنان الكبير محمود ياسين الغالي علينا جميعا، ولزوجي الذي حملني وذهب بي إلى المستشفى لعلاجي رغم أن وزني ليس خفيفا".

وأكدت أنها فقدت الوعي في الجنازة إثر إصابتها بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، بعد مشاهدتها لنعش الفنان محمود ياسين، وتذكرها لوالدتها الراحلة، فكانت النتيجة أنها لم تشعر بنفسها إلا وهي داخل المستشفى.

وتوجهت سهير رمزي بالاعتذار للجميع عن القلق الذي سببته لهم نتيجة إغمائها.

View this post on Instagram A post shared by سهير رمزيEgyptian Actress🇪🇬🇪🇬 (@soheir_ramzy_fans) on Oct 19, 2020 at 9:13am PDT

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كثيفة مقطع مصور لإغماء سهير رمزي خلال جنازة الفنان الراحل محمود ياسين.

يشار إلى أن سهير رمزي شاركت محمود ياسين بطولة أكثر من 15 فيلما سينمائيا، منها "الطائرة المفقودة، المحاكمة، امرأة للحب، عصر الحب، أين المفر".

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، عن 79 عاما، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".