ثعبان يفاجئ رجلا في الحمام...صورة

تعرض أحد سكان العاصمة الفنلندية، هلسنكي، لمفاجأة مثيرة عندما عثر على فرخ ثعبان من الفصيلة الملكية في منزله.

وفوجئ المواطن الفنلندي بالثعبان الذي كان مستلقيا على أرض الحمام، ليسارع بالاتصال بالجهات المختصة.

Helsingissä vessaan tunkeutuneen pytonin reitti askarruttaa asiantuntijaa https://t.co/lFUCiQ4fkf — Ilta-Sanomat (@iltasanomat) October 19, 2020

طول الثعبان الذي لم يتجاوز الـ50 سنتيمترا، وينتمي لفصيلة الثعابين الملكية التي يصل طولها للمترين، أصاب المواطن بحالة من الدهشة لدخوله منزله.

وسارع بالاتصال بالجهات المختصة التي قبضت على الثعبان، ونقلته إلى مأوى للحيوانات، بحسب ما نقل موقع is.fi