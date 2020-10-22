"جرح في الرقبة"... مها أبو عوف تشكك في وفاة عمر خورشيد... فيديو

كشفت الزوجة الأخيرة للموسيقار المصري الراحل عمر خورشيد، عن أسرار جديدة تتعلق بوفاته، وتطرقت في حديثها إلى وضع العلاقة بينها وبين أرملة الموسيقار الراحلة ديانا خورشيد حول الميراث.

وتحدثت مها أبو عوف الممثلة المصرية والزوجة السابقة لعمر خورشيد لبرنامج "التاسعة" المصري، على التلفزيون المصري، حيث عبرت عن استيائها من الشائعات الكبيرة التي يتم تداولها حول علاقتها بزوجها الراحل عمر خورشيد.

ونوهت إلى أنها عانت لمدة 40 عاما بسبب الشائعة التي تتحدث عن خلافها مع أرملة عمر خورشيد (ديانا خورشيد) حول الميراث مؤكدة أنها لم تسع إلى الميراث من شخص كانت تحبه وأنها لم تلتق ديانا خورشيد من قبل نافيه وجود أي خلافات.

وبحسب مجلة "هي"، أكدت أبو عوف أن الموسيقار الراحل توفي قبل انفصاله عن ديانا خورشيد، مبينه أنه كان في طريقه للانفصال منها قبل زواجه منها، على حد تعبيرها.

وأكدت الزوجة أنها فوجئت بأنها وصية على الميراث لحين اكتمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالورثة بحكم محكمة بصفتها الزوجة الأخيرة للراحل.

وعبرت أبو عوف عن شكوكها حول حادث وفاة الموسيقار المصري بالسيارة في عام 1981، مشيرة إلى أن الحادث "لم يكن طبيعيا".

ونوهت الزوجة السابقة إلى وجود شبهات جنائية خصوصا عند الكشف عن وجود جرح بطول 30 سنتيمترا في الرقبة، مبينه أن الزجاج لا يترك هذا الأثر.

ونعت مها أبو عوف الراحلة ديانا خورشيد بعد وفاتها أمس، وعبرت عن ضيقها الشديد بسبب الشائعات التي تم تداولها بعد وفاة الراحلة.

وكانت الفنانة المصرية شريهان نعت، أمس، ديانا خورشيد، أرملة أخيها الفنان عمر خورشيد برسالة مؤثرة على تويتر.

وكان عمر خورشيد قد تزوج من ديانا في عام 1977 عندما تعرف عليها في مسقط رأسها في لبنان، ونجت من الحادث الأليم الذي أودى بحياة الراحل عمر خورشيد عام 1980.

وكان الموسيقار المصري قد تزوج في حياته أربع مرات، كان آخرها زواجه من الممثلة المصرية مها أبو عوف في عام 1981 قبل أشهر من وفاته.