بعملية قيصرية... ولادة ذكر غوريلا مهدد بالانقراض في أمريكا... فيديو

شهدت إحدى حدائق الحيوان الأمريكية، قبل أيام، ولادة ذكر غوريلا مهدد بالانقراض، عن طريق إجراء ولادة قيصرية ناجحة.

واستقبلت أنثى الغوريلا، (الأم كيكي)، والتي تبلغ من العمر حوالي 39 عاما، ابنها الصغير الذكر بعد قيام أطباء بيطريين بتنفيذ عملية قيصرية ناجحة لها.

WELCOME TO THE WORLD: Boston's Franklin Park Zoo is celebrating the birth of its first baby gorilla. Caretakers say the little boy and 39-year-old mom Kiki are doing well and have already started bonding. https://t.co/a64Ii2rtvO pic.twitter.com/EhCKX0ZyMP — ABC News (@ABC) October 21, 2020

ويعتبر الذكر الجديد من فصيلة نادرة مهددة بالانقراض، ما استدعى اهتماما واسعا من قبل المعنيين في حديقة حوان "فرانكلين بار" في بوسطن، بحسب "نيويورك بوست".

WELCOME TO THE WORLD: Boston's Franklin Park Zoo is celebrating the birth of its first baby gorilla. Caretakers say the little boy and 39-year-old mom Kiki are doing well and have already started bonding. https://t.co/a64Ii2rtvO pic.twitter.com/EhCKX0ZyMP — ABC News (@ABC) October 21, 2020

وكتبت الحديقة في مدونتها الخاصة على الإنترنت: "إنه طفل كبير، يزن أطفال الغوريلا عادة 3-5 أرطال".

وأضافت الحديقة: "إنه أيضًا أول ذكر غوريلا يولد في حديقة الحيوان، والطفل الخامس لكيكي، لكن أطفالها السابقين جميعهم من الإناث، لا يزال اثنان يعيشان في فرانكلين بارك".