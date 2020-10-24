مرسيدس بقيمة 13 مليون روبل... مدون روسي يحرق سيارته الفارهة... فيديو

قام المدون الروسي، ميخائيل ليتفين، بإشعال النيران في سيارته ماركة "مرسيدس GT63"، والتي تبلغ قيمتها 13 مليون روبل ( نحو 170 ألف دولار).

ونشر المدون الفيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب"، ليحقق إلى الآن نحو 3 ملايين مشاهدة.

ويظهر في الفيديو ليتفين وهو يقود سيارته في حقل، قبل أن يسكب عليها البنزين ويشعل النيران.

وأوضح ليتفين، أنه اشترى السيارة في مايو/أيار 2019، عقب مرور الوقت بدأت الأعطال تظهر بشكل مستمر، لينشب خلاف بينه وبين وكيل بيع السيارات.