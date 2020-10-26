"بسرعة 3 ماخ"... تصنيع طائرة ركاب "فضائية" أولى من نوعها في العالم... صور

اجتاز تصميم جديد لطائرة ركاب "فضائية" اختبارات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، في طريقه للوصول إلى الاختبارات النهائية قبل عمليات التصنيع.

وقامت شركة "Virgin Galactic" بتصنيع طائرة جديدة يمكنها الطيران بسرعة 3 ماخ تقريبا وهي سرعة عالية جدا تبلغ نحو (2300 ميل في الساعة)، بحسب تقديرات الشركة، بالإضافة إلى تحقيقها ارتفاعات شاهقة جدا بجانب الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

وتتسع الطائرة الجديدة لنحو 19 راكبا، مزودة بمحرك من نوع "رولز- رايز"، وهو تطوير لمحركات طائرة "Concorde"، الأصلية، بحسب موقع "robbreport".

وتعمل الشركة المصنعة على إيصال الطائرة لهذه السرعة العالمية من خلال استخدام وقود طيران مستدام وآمن، واجتازت بنجاح الاختبارات النهائية التي أجرتها وكالة "ناسا" الأمريكية.

Virgin Galactic is sharing a first glimpse inside the cabin that will carry passengers to the edge of space and back — take a look. https://t.co/lsLfxjL7OD pic.twitter.com/QPfblgDnTb — CNBC (@CNBC) October 17, 2020

ويقول المهندس الرئيسي المشرف على التصميم، إريك أكسدال، من الشركة "Spaceship Company"، المتعاونة مع الشركة المصنعة: "نعتقد أن الرحلات الجوية التجارية العالية السرعة هي تجربة طيران المستقبل"، وأضاف: "نعتقد أن ذلك يمكن أن يغير نهج الطيران والطريقة التي ننظر بها إلى السفر العالمي".