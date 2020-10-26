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    الفنانة المصرية ياسمين صبري

    "البقاء للأقوى"... ياسمين صبري تتحدث عن الإصابة بكورونا... فيديو

    © AFP 2020 / Kelly Sullivan
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    تحدثت الفنانة المصرية عن موقفها من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، موضحة أنه من الممكن أن تكون هي قد أصيبت به دون أن تعلم وتعافت منه.

    وأكدت على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الرابع، الجمعة، أنها تستكمل حياتها بصورة طبيعية دون الذعر من إصابتها بالفيروس، بحسب تصريحاتها لبرنامج "إم بي سي ترندنغ"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4".

    وقالت في تحد للفيروس: "لا أكون مهووسة بالخوف وهذا عادي، أنا أستمر في حياتي عادي جدا، بالنسبة للفيروس، قد أكون أصبت به وراح لأنه بديهي أكيد هييجي للعالم كله، وما يأخده يأخده ومن يكمل يكمل، والبقاء للأقوى".

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    @dr_m.maher ياسمين صبري عن فيروس كورونا: البقاء للاقوى . د.محمد ماهر استشاري جراحة التجميل، نحت الأنف بدون جروح خارجية و نحت الجسم تحت تأثير البنج الموضعي و شد ترهلات الجسم @dr_m.maher . . . . . . . . #Egypt #Egyptcelebrity #مهرجان_الجونه #مهرجان_الجونه_السينمائي #gff #gff2020 #عمرو_دياب #تامر_حسني #هنا_الزاهد #دنيا_سمير_غانم #انغام #شيرين #اليسا #نانسي_عجرم #احمد_عز #مصر #المغرب #السعوديه #لبنان #حماقي #محمد_رمضان #ايمي_سمير_غانم #امير_كرارة

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    يشار إلى أن ياسمين صبري جذبت اهتمام مستخدمي "السوشيال ميديا" بردها في مهرجان الجونة عند سؤالها في اللقاء التلفزيوني الذي أجرته معها فضائية "أون إي" المصرية عن الوصف الذي تختاره لعام 2020، واختارت الإجابة بأداء أغنية "الحياة حلوة" للمطرب الراحل، فريد الأطرش، وعقبت "ده حقيقي بجد".

    يشار إلى أن عام 2020 شهد زواج ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وذلك في شهر نيسان/ أبريل.

    كما أثارت ياسمين صبري غضب بعض متابعاتها عندما نفت اهتمامها بالأعمال والأنشطة التي تهم المرأة، وذلك في لقاء تلفزيوني آخر أجري معها في حفل افتتاح المهرجان.

    وقالت عن التفاتها إلى قضايا المرأة: "لا لا يوجد قضية"، الأمر الذي أزعج الكثير من النساء.

    وشاركت ياسمين صبري في موسم دراما رمضان 2020 ببطولتها مسلسل "فرصة تانية"، الذي يشارك في بطولته أحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

    وتستمر أعمال مهرجان الجونة السينمائي الرابع في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر/ تشرين الأول، في مدينة الجونة.

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    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, مهرجان الجونة السينمائي, مهرجان الجونة, فيروس كورونا, ياسمين صبري
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