كيف تصنع تحف منزلية ساحرة بقطع الحجارة... فيديو

يحرص بعض الناس على اقتناء بعض التحف الفنية الجميلة لتزيين منازلهم، ويدفعون الكثير من الأموال في سبيل ذلك.

لكن تزيين المنزل قد يتم دون دفع الكثير من المال إذ يمكن استخدام الحجارة بأشكالها المختلفة في صناعة تحف ساحرة على أشكال مختلفة.

كيف يمكنك الاستفادة من الحجارة لتزيين منزلك؟ شاهد الفيديو المرفق! pic.twitter.com/kng6OThz44 — CGTN Arabic (@cgtnarabic) October 26, 2020

ويرصد ذلك مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، يوضح كيف يمكن الاستفادة من الججارة لتزيين المنزل.

ويرصد الفيديو عدة طرق لصناعة أشكال مختلفة من التحف الفنية على شكل أطباق أو مزهريات أو حتى ديكور لأرفف المكتبات.

ولفت الفيديو إلى أن كل ما تحتاجه صناعة التحف الفنية من الحجارة في المنزل هو امتلاك الشمع اللاصق والورق المقوى وبعض المواد البلاستيكية التي تسمح باستخدامها لعزل الأشكال التي يتم تصميمها عن القوالب المستخدمة في التصنيع.