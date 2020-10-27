سوني: نشهد طلبا كبيرا للغاية على جهاز "بلاي ستيشن 5"... ربما ينفد قبل طرحه

قالت شركة "سوني" إنها سجلت طلبا "كبيرا للغاية" على منصة الألعاب الجديدة "بلاي ستيشن 5" من خلال طلبات شراء ما قبل الطرح، قبيل إطلاقه رسميا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال جيم رايان، الرئيس التنفيذي لوحدة "سوني" للترفيه التفاعلي، في مقابلة إن الشركة اليابانية تلقت طلبيات شراء مسبقة على الجهاز في الـ12 ساعة الأولى بالولايات المتحدة تضاهي ما تلقته في أول 12 أسبوعا للجهاز السابق "بلاي ستيشن 4".

وأخبر وكالة رويترز أن "الطلب كما يعبر عنه مستوى طلبات الشراء قبل الطرح كبير جدا جدا". من المقرر أن تطرح "سوني" جهازها الجديد للبيع في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، في عدد من الدول، منها اليابان وأمريكا، على أن تطرحها في باقي دول العالم بعد أسبوع واحد من هذا التاريخ.

باعت الشركة أكثر من 100 مليون جهاز "بلاي ستيشن 4"، وتطمح لإقناع قاعدة مستخدميه بشراء الجهاز الأحدث من أجل ألعاب مثل "الرجل العنكبوت من مارفل: مايلز موراليس" ذات الرسوم والصوت المحسنين والتغذية الاسترجاعية من خلال ذراع التحكم الجديدة، بحسب الوكالة.

وقال رايان "ربما لا يعثر كل من يريد شراء (بلاي ستيشن 5) في يوم الإطلاق على جهاز ليشتريه"، مضيفا أن الشركة "تبذل قصارى جهدها" لتوفير معروض كاف من أجل موسم التسوق في نهاية السنة.

وقالت الشركة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن الجيل الجديد من منصة ألعابها الشهيرة، سيطرح بسعر 499 دولارا، وبـ399 دولارا للنسخة غير المزودة بمحرك أقراص.

وكشفت تقارير عن عزم "سوني" إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين وحدة من "بلايستيشن 5" بحلول نهاية العام الجاري 2020، وأنها تستهدف الوصول بالتقديرات إلى 11 مليون وحدة بحلول مارس/ آذار 2021.