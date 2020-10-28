صاحبة سيارة تسلا مسروقة تسخر من المجرمين عن طريق التحكم بها عن بعد... فيديو

تلقت أنابيل بريت مذيعة الراديو الأسترالية في مقر عملها في كانبيرا، تنبيهًا عبر الهاتف مفاده أن سيارتها الكهربائية "تسلا" تعرضت للسرقة.

يمكن السيطرة على قفل "تسلا" باستخدام بطاقة خاصة أو هاتف ذكي متصل بالسيارة، ولكن لا يمكن فصل الهاتف الذكي للمالك من الاتصال بالسيارة. وقالت بريت إن السرقة "بدت متعمدة". قام المتسللون بإزالة هواتف خطيبها ووالدها من النظام ولكن لحسن الحظ لا يمكنهم فصل هاتفها.

Radio presenter uses Tesla controls to catch would-be car thieves pic.twitter.com/R4jN0Pvsse — Hadi Abboud (@HadiAbboud8) October 28, 2020

​وأوضحت بريت أن السيارة لم تكن في مكانها، لذلك اتصلت المرأة بالتطبيق من أجل سيطرتها لمعرفة ما كان يحدث، بحسب ما ذكر موقع "9now".

ويمكن للتطبيق تتبع موقع السيارة، لذلك اتصلت بريت بالشرطة لتتبع المجرمين ورافقتهم بسيارة أحد الأصدقاء. وفي الطريق، سخرت من المتسللين وخفضت النوافذ عن بعد، وأبطأت السيارة، وشغلت زمور السيارة.

سجلت المرأة الرحلة بالفيديو. ووثقت لحظة مغادرة المجرمين السيارة والهرب، وقالت بريت إنهم نسوا صندوق أدوات السرقة في السيارة، حتى أن أحدهم نسي رخصة القيادة في المقصورة.