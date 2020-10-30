بعد حمله حذاءها على السجادة الحمراء... زوج ابنة نجلاء فتحي يخرج عن صمته

رد المخرج خضر محمد خضر على الضجة الكبيرة التي أحدثها التصرف الذي بدر منه تجاه زوجته، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، في مهرجان الجونة السينمائي.

وأثارت الصورة المتداولة لخضر محمد خضر وهو يحمل حذاء زوجته، بينما تقف إلى جواره على السجادة الحمراء، ردود فعل متباينة ما بين مؤيد ومعترض، الأمر الذي دفع المخرج لتوضيح بعض الأمور.

وعبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، لفت خضر محمد خضر إلى أن الصورة التي التقطت لهما كانت في الساعة الواحدة والنصف صباحا، وكان بعد نهاية حفل افتتاح المهرجان، وكانت زوجته شعرت بالتعب في قدميها بعد مرور 6 ساعات من وقوفهما، الأمر الذي دعاه لحمل حذائها لكي يريحها بدافع "الرجولة والأدب".

وتابع: "واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة، مش هاشيل حذائها 15 دقيقة".