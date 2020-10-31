تحريك ونقل مبنى تاريخي عملاق في الصين إلى موقع جديد... فيديو

تم رفع المدرسة الابتدائية التي يبلغ عمرها 85 عاما، في مدينة شانغهاي، من فوق الأرض -كاملةً ووضعت في مكان آخر باستخدام تكنولوجيا أُطلق عليها "الآلة السائرة".

وتمت الخطوة في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على المباني التاريخية.

واعتمد الخبراء على أجهزة الدعم تعمل كأرجلٍ آلية للتحكم في عملية سير المبنى إلى الأمام.

وبنيت مدرسة لاغينا الابتدائية عام 1935، من خلال الامتياز الفرنسي بالمجلس المحلي في شانغهاي، وتم نقلها لإفساح الطريق أمام المجمع التجاري والمكتبي الجديد، والذي سينتهي بناؤه في عام 2032.

وعلى مدار 18 يوما، التف المبنى 21 درجة حول نفسه وتحرك 62 مترا بعيدا عن موقعه الأصلي.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن المشروع يستخدم طريقة "الآلة السائرة" للمرة الأولى في شانغهاي، لنقل مبنى أثري.