إعلامية كويتية تنشر وثيقة "زواج عرفي" بين سعاد حسني وعبد الحليم حافظ

وعلقت مي العيدان، عبر صفحتها على "إنستغرام": "عقد زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ.. طلعوا متزوجين عرفي"، دون المزيد من التفاصيل.
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عقد زواج سعاد حسني و عبدالحليم حافظ. . طلعوا متزوجين عرفي 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم#صباح_الاحمد#جابرالاحمد
وكان محمد شبانة، نجل شقيق العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن "العندليب لم يتزوج من سعاد حسني"، مشيرا إلى أنه يمتلك شرائط بصوته ولم يذكر فيها أي شيء عن هذا الموضوع.
أما شقيقة السندريلا جانجاه عبد المنعم، فكشفت للمرة الأولى، خلال برنامج تلفزيوني فى سبتمر/ أيلول 2016، وثيقة زواج سعاد حسني من عبد الحليم عرفيا، المحررة عام 1960.
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