إعلامية كويتية تنشر وثيقة "زواج عرفي" بين سعاد حسني وعبد الحليم حافظ

أثارت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​، جدلا كبيرا، بعد نشرها صورة تظهر عقد زواج عرفي بين الفنانة المصرية الراحلة ​سعاد حسني​، والفنان المصري الراحل ​عبد الحليم حافظ​.

وعلقت مي العيدان، عبر صفحتها على "إنستغرام": "عقد زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ.. طلعوا متزوجين عرفي"، دون المزيد من التفاصيل.

وكان ​محمد شبانة​، نجل شقيق العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن "العندليب لم يتزوج من سعاد حسني"، مشيرا إلى أنه يمتلك شرائط بصوته ولم يذكر فيها أي شيء عن هذا الموضوع.

أما شقيقة السندريلا جانجاه عبد المنعم، فكشفت للمرة الأولى، خلال برنامج تلفزيوني فى سبتمر/ أيلول 2016، وثيقة زواج سعاد حسني من عبد الحليم عرفيا، المحررة عام 1960.