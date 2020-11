نبأ صادم يفسد فرحة الفنانة درة بالزواج... وتغلق حسابها على فيسبوك

View this post on Instagram

شكرا لكل أصدقائنا وأحبّائنا الذين شاركونا هذا اليوم الجميل الذي كان أجمل بوجودكم وكنتم الأهل والقلوب الصافية النقية. أحبّكم وأتمنى لكم كل السعادة دائما مثلما أسعدتونا 🙏 وشكرا على كل المباركات والتهاني من أهلي وأهل زوجي والأصدقاء والجمهور العزيز في تونس ومصر وكل الوطن العربي. @hanysaad.hs @ahmedelsakaeg @youssra @elhamshahin1 @kindaalloush @amryoussefofficial @mahaalsagheer @bushraofficial @ghadaadel1 @sheriframzy @donia.samir.ghanem @ramy__radwan @asser_yassin @arwagouda @engyalaa_ @injialiofficial @hendabdelhalimofficial @omar.el.shenawy @tamerhabibofficial @jumana.mourad @shamalzahabi @monagamalofficial @salmaabudeif @abeerelgarhi @aishaalshabrawy @hananmotawie @khaledelsawyofegypt @seifozzz @hend.haddad08 @abeyaelshimy @zuhairmuradprivate @mohanadkojak94 @richardelboustany @maigalal @khemissi_imen @maissaazab @youmnamoustafa @nivinesaada @mahmoudabdelsalamm @esseily @sherykhaledsalah @ahmedyassinweddingplanne Cinematography : @ato.film @ahmed.tahssin & @osama__yossif