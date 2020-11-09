هنادي مهنا تنفي ما قاله والدها بعد حضور مطربي مهرجانات زفافها... فيديو

خرجت الممثلة المصرية، هنادي مهنا، اليوم الاثنين، لتدلي بتصريحات منافية لما صرح به والدها الموسيقار، هاني مهنا، بشأن حضور مطربي مهرجانات شعبية حفل زفافها.

وأكدت هنادي مهنا في رسالة مصورة منها عبر خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام" أنها هي من دعت مطربي المهرجانات، حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا إلى حفل زفافها، لتنفي بذلك ما قاله والدها بالأمس أنه لم يتم دعوتهم من الأساس، وأن منظم الحفلات هو دعاهم دون علم أحد.

وقالت هنادي مهنا في رسالتها المصورة: "أنا من دعا عمر كمال، واتصلت بحسن شاكوش وحمو بيكا ولم يردوا على اتصالاتي، فأخبرني عمر كمال أنه سيدعوهم وسيأتون مفاجأة للحاضرين".

وتابعت ابنة هاني مهنا عن مطربي المهرجانات الثلاثة: "إنهم محبوبين، والناس تسعد عندما يتم تشغيل أغانيهم، وأنا سعيدة من حضورهم، وشرفونا ونورونا وفرحونا، وأنا من أشد المعجبين بأغانيهم".

وشددت على أن والدها لم يكن على علم بحضورهم، و"فكرة أنها ابنة الموسيقار هاني مهنا وتسمع أغاني المهرجانات التي تلقى نفورا من جانب العديد من الجمهور، لا يخص أحد".

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا صحفيا، تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهنا بمطرب المهرجانات حمو بيكا في حفل زفاف ابنته هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح.

وأوضحت النقابة في البيان أن "حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها"، مشيرة إلى أن "المايسترو هاني مهنا رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر".

غناء عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا في فرح هنادي مهنا ♥️ https://t.co/0f6YU91SV4 عبر @YouTube pic.twitter.com/8dq2poUKlH — خالد الحدودى (@el7dody1) November 7, 2020

ودار أمس الأحد، سجالا بين هاني مهنا وحسن شاكوش، إذ أكد الأول أنه لا يعرف شاكوش لكي يدعوه لزفاف ابنته، بينما رد عليه مطرب المهرجانات أن ابنته هنادي هي من دعته هي وأصدقائه.

وأقيم حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح الجمعة في إحدى الفنادق المصرية، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم درة وزوجها، وحسن الرداد وزوجته دنيا سمير غانم، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وشيماء سيف، ومدحت صالح وحكيم.