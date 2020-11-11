"الجاثوم"... مخرج "ما وراء الطبيعة" يتحدث عن أصعب مشهد في العمل.. فيديو

كشف عمرو سلامة، مخرج مسلسل "ما وراء الطبيعة"، عن أصعب المشاهد التي واجهته خلال تصوير العمل الفني الذي يعرض على "نتفلكس".

وقال سلامة، عبر مقطع فيديو نشرته "نتفليكس" في حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، "هناك مشاهد كثيرة صعبة في مسلسل "ما وراء الطبيعة" لكن أصعبها هو مشهد الجاثوم".

وتابع "كل مشاهد أحلام الجاثوم ليست صعبة بالنسبة لي كمخرج، لكن أصعب لطاقم العمل كله، ومتأكد أنها كانت بالنسبة لأحمد أمين تحدي كبير جمساني أيضا غير التمثيل، خصوصا عندما فتح رفعت الباب ووجد جثث الطوارق كلها داخل ممر به دم".

وأوضح "المشهد كان صعبا لأسباب كثيرة جدا، أولا حجم الدم المطلوب، أن يملأ بركة طويلة جدا، ثانيا كان الأشخاص الذين مثلوا دور المتوفين في البركة، كانوا مضطرين لعدم التنفس طوال تصوير المشهد، وحصل إن التنفس ظهر عند أكثر من شخص منهم، فقمنا بضبط ذلك في المونتاج".

وأضاف "ثالثا كان هناك أشخاص يقفون خارج الديكور، وأعضاء منهم ظاهرة داخل كادر الكاميرا، وكل هذا في جو بارد، بالإضافة إلى أن المياه كانت تعكس التصوير في الكاميرا".

يذكر أن المسلسل مستوحى من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ويقدم رحلة الشك الخاصة بـ "رفعت إسماعيل" بطل المسلسل، من خلال 6 حلقات مليئة بالإثارة والغموض، حيث تتمحور كل منها حول إحدى الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة".

ومع أن كل حلقة تمثل وحدة مستقلة بذاتها، إلا أن جميع الحلقات مترابطة داخل عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، الذي يعتبر المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

وقد تمت ترجمة مسلسل "ما وراء الطبيعة" إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، كما تم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

ويعد المسلسل أول مسلسل مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع، وهو بطولة أحمد أمين ورزان جمّال وآية سماحة وسماء إبراهيم، ورؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة، وإخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.