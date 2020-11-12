بعد اتهامها بالعقوق... المطربة بوسي تكشف مفاجآت صادمة بشأن والدها... فيديو

كشفت المطربة المصرية، بوسي، مفاجآت صادمة عن والدها، بعد أن اتهمها بالعقوق وعدم إنفاقها أموال عليه من أجل إجراء جراحة عاجلة في عينه.

وأكدت خلال استضافتها، اليوم الخميس، في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية أنها لو كانت عاق كما يتهمها والدها، ما كانت طلبت من والدتها وهي في عمر الـ15 عاما أن تعمل لكي تساعدها في نفقات المنزل بعد أن تركهم.

وتابعت أنها فوجئت من اتهاماته الأخيرة لها، لأنها كانت أرسلت له مالا قبل يومين فقط من تصريحاته لوسائل الإعلام.

وأشارت بوسي إلى أن والدها انفصل عن والدتها بعد مرور شهرين فقط من حملها فيها، مؤكدة أن والدتها هي كل حياتها، وهي من تولت رعايتها وتربيتها في غياب والدها.

وأضافت أن لوالدها العديد من الزيجات بعد انفصاله عن والدتها، ولفتت إلى أنه لم يشارك في تجهيز أخواتها غير الشقيقات في زفافهن.

وقالت عن والدها: لا أعرف شيئا عنه، وألمحه في الشارع بالصدفة، وغير قادرة على مناداته بأبي".

وتابعت متسائلة: "أين كان هو وقتما كنت في حاجة إلى سند من العائلة يدعمني في أزماتي".

أول رد من #بوسي على أزمتها مع والدها وأسرار لأول مرة مع #منى_الشاذلي #معكم_منى_الشاذلي pic.twitter.com/IsrZtCgebB — برنامج معكم مني الشاذلي (@Ma3komMona) November 12, 2020

​يشار إلى أن محمد شعبان، والد بوسي هاجمها عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، واتهمها بالعقوق، وقال إنها لم تتواصل معه منذ 3 سنوات وحظرته على هاتفها الذكي.

وأوضح شعبان أنه يعاني من ظروف مادية صعبة في الفترة الأخيرة وتدهور في حالته الصحية، مشيرا إلى أن ابنته الفنانة بوسي كانت تتواصل معه في الماضي، لكن التواصل بينهما انقطع منذ 3 سنوات وكانت تتهرب منه.