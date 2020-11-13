ميا خليفة تتعرض للحظر من قبل باسيل وعون على "إنستغرام"... ما السر؟

فوجئت نجمة الأفلام الفاضحة السابقة، ميا خليفة، بتعرضها للحظر من على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي من جانب الرئيس اللبناني، ميشال عون، ووزير خارجية لبنان الأسبق، جبران باسيل.

وأعلنت الممثلة اللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على "إنستغرام" أن باسيل حظرها، ومثله فعل الرئيس اللبناني ميشال عون.

ورجحت تقارير أن يكون سبب حظر ميا خليفة من جانب جبران باسيل على موقع الصور والفيديوهات الشهير هو تغريداتها خلال الفترة الماضية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والتي علقت فيها على تعرض وزير خارجية لبنان السابق لعقوبات أمريكية.

وفي يوم الجمعة الماضي، عندما أدرجت أمريكا زعيم التيار الوطني الحر على قائمة العقوبات، واتهمته بالفساد، وزعمت أن لديه علاقة وثيقة مع حزب الله اللبناني، كتبت ميا خليفة تغريدة ساخرة، جاء فيها: "صباح الخير للجميع ما عدا هؤلاء الذين تم رفع عقوبات عليهم مؤخرا"، وذكرت في تغريدتها حساب جبران باسيل.

Good morning to everyone except the newly sanctioned @Gebran_Bassil 🥰 — Mia K. (@miakhalifa) November 6, 2020

كما أعادت ميا خليفة تغريد ما كتبه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن معاقبة جبران باسيل.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت عن فرضها عقوبات على جبران باسيل . وقالت، بحسب بيان منشور عبر موقعها الرسمي، إنه تم فرض عقوبات على السياسي اللبناني، جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس "التيار الوطني الحر".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد قالت في تقرير سابق، إن الإدارة الأمريكية ستفرض العقوبات على المسؤول اللبناني البارز، في محاولة للحد من نفوذ "حزب الله"، على السلطة اللبنانية.

يشار إلى أن ميا خليفة تفاعلت مع حادت انفجار مرفأ بيروت بطريقة مختلفة، وذلك بطرحها النظارات التي كانت ترتديها في أفلامها الفاضحة بمزاد علني، من أجل جمع التبرعات لضحايا انفجار مرفأ بيروت، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وأكدت في منشور لها أن عائدات بيع نظارتها بنسبة 100% ستعود إلى الهلال الأحمر اللبناني.

وعملت مايا خليفة التي تبلغ من العمر 27 عاما في مجال صناعة الأفلام الفاضحة 3 أشهر خلال عام 2015، وهي تعمل حاليا كمعلقة رياضية وناشطة ضد الاستغلال في صناعة الأفلام الفاضحة.