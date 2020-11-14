نانسي عجرم تتحدث عن "المرحلة الصعبة" و"التجربة القاسية"

قالت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، إن "سبب نجاح وانتشار وتأثر الجمهور بفيديو كليب "بيروت الأنثى" هو أن قصة هذا الكليب تمثل وتختصر حياة كل عائلة لبنانية ومعاناتها، بسبب هجرة أبنائها وهجرة الأدمغة اللبنانية إلى الخارج، بحثاً عن مستقبل أفضل".

وأضافت نانسي، في حوار مع "العربية.نت"، "كل لبناني عاش ذات تجربة قاسية مع عائلته، لذلك شعر بأن هذا الكليب مسّه مباشرةً، وكأنه موجه إليه"، متحدثة عن موضوع الهجرة.

وأوضحت "أنها فكرت طبعاً في الهجرة إلا أنها تحاول تفادي حصولها قدر الإمكان وتتركها كملاذ أخير بالنسبة لها"، معتبرةً أن "الوضع حالياً متشابه تقريباً في كل دول العالم في ظل جائحة كورونا والإقفال العام".

وقالت الفنانة اللبنانية، إن "الوضع في لبنان سيعود كما كان عليه سابقا، بعد مرور هذه المرحلة الصعبة والدقيقة، لذلك فموضوع هجرتها مع عائلتها حالياً غير مطروح"، كما أنها لا تنكر أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان "سيئ جداً ومحبط فعلاً"، إلا أنها تقنع نفسها دائماً بأن هذه المرحلة مؤقتة وستمر قريباً.

وأوضحت نانسي عجرم أن فيروس كورونا جعلها حريصة أكثر على الوضع الصحي للعائلة وبناتها، فاختصرت التنقل إلا للحاجات الضرورية واعتمدت طريقة تقضي بالقيام بكل شيء من داخل المنزل، وذلك بهدف الحدّ من احتمالات التقاط العدوى، إلى أن تمر هذه الفترة على خير".