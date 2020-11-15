فيديو يرصد الآثار السلبية للنوم نهارا

ينصح الخبراء بضرورة الحصول على نحو 7 ساعات نوم متصل يوميا، ويؤكدون على أهمية النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، بينما تدور أحاديث أخرى حول النوم نهارا وإمكانية أن يكون له آثار سلبية على صحة الجسم.

فبينما يكون النوم لدقائق أو حتى ساعات قليلة نهارا له نتائج إيجابية مؤقتة على صحة الجسم الذي يصبح أكثر نشاطا خلال بقية اليوم، فإن تقرير لموقع "تيك إنسيدر" يشير إلى قول أحد الخبراء بأن هذه العادات قد يكون لها آثار سلبية على الجسم على المدى البعيد.

ويقول التقرير: "النوم نهارا وخاصة في وقت القيلولة ربما لا يكون مفيدا لصحتك دائما".

ولفت التقرير إلى أن القيلولة يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الجسم لأنها تنشط الجسم وفي ذات الوقت تبخر حاجته للنوم بصورة ربما يكون لها تأثير عكسي يقلل من قدرته على النوم ليلا.

ويقول أحد الخبراء إن حاجة الجسم للنوم تتراكم على مدار اليوم إلى أن تبلغ ذروتها في موعد نومك المعتاد بداية الليل.

Taking a nap during the middle of the day could release some sleepiness that will make it difficult to fall asleep later at night pic.twitter.com/2JjTz4tac4 — Tech Insider (@techinsider) November 15, 2020

ويتابع: "لكن عندما تحصل على قيلولة ظهرا تتبخر حاجتك للنوم وتصبح أقل رغبة للنوم ليلا وهو ما يكون له آثار سلبية على صحتك.