الأقوى خلال العام... إعصار عظيم يقترب من أمريكا الوسطى والمراصد تحذر... صور

حذرت مراكز الأرصاد الجوية من إعصار "عظيم" يقترب من أمريكا الوسطى، سيكون الأقوى خلال هذا العام، يصنف من الفئة الخامسة.

وأطلق المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيرا، اليوم الاثنين، من أن الإعصار إيوتا من المتوقع أن يشتد إلى مستوى "خطير جدا".

واشتدت قوة الإعصار إيوتا، يوم الأحد الماضي، وبلغت الفئة الخامسة، وهو أعلى مستوى على مقياس قوة الرياح.

#Iota has become a category 5 hurricane and is forecast to bring catastrophic winds, life-threatening storm surge, and torrential rainfall to Central America. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/w6oof46Ley — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020

وكان الإعصار يتجه غربًا فوق منطقة البحر الكاريبي باتجاه حدود نيكاراغوا وهندوراس، ووصلت أقصى سرعة للرياح المرافقة له لحدود 155 كم في الساعة.

ويعتقد الخبراء أن قوة الإعصار من الممكن أن تنخفض إلى الدرجة الرابعة بعد وصوله إلى اليابسة، في أمريكا الوسطى، اليوم.

وكانت عاصفة قوية قد دمرت المنطقة بالكامل قبل أسبوعين، وأسفرت عن مقتل وفقدان أكثر من 200 شخص وتدمير للكثير من المنازل والبنى التحتية، بحسب موقع "آل كوم" الأمريكي.

Here are the 10 am EST Key Messages for category 5 Hurricane #Iota. Extreme winds and a life-threatening storm surge are expected along portions of the coast of northeastern Nicaragua. Life-threatening flash flooding is also expected in Central America. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/CP5u0WQY5m — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020

وحذر المركزي الوطني للأعاصير في ميامي بأن الإعصار سيعزز سرعته خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وتوقع أن "يكون إعصار إيوتا من الفئة الرابعة في غاية الخطورة عندما يقترب من أمريكا الوسطى".

#Iota now the 13th hurricane of the season, with winds of 75 mph and rapidly-falling pressure currently at 989 mb. pic.twitter.com/dQ6N6pJYvx — Brendan Weathers ☈ (@BrendanWeather5) November 15, 2020

ويتحرك الإعصار حاليا في مسار بطيء فوق جنوب غرب البحر الكاريبي، ويتوقع الخبراء أن يمر قرب جزيرة بروفيدينسيا الكولومبية الصغيرة أو فوقها ويضرب شمال شرقي نيكاراغوا وشرق هندوراس في وقت متأخر من اليوم الاثنين (بتوقيت أمريكا).