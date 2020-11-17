دب يتسبب بتحطيم محرك طائرة

تسببت طائرة بوينج 737-700 التابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز"، أثناء هبوطها في مطار ياكوتات بالولايات المتحدة الأمريكية، بمقتل دب بني، كان يسير على مدرج هبوطها.

فأثناء الهبوط، لاحظ الطاقم وجود حيوانين يعبران المدرج، تمكن الطيارون من السماح للدبان بالمرور حتى عبرا الشريط أسفل الطائرة، ولكن بعد ذلك شعر القبطان بضربة على الجانب الأيسر من الجانح.

ليتم العثور على جثة الدب على بعد أمتار قليلة من وسط المدرج.

وباستثناء الطاقم، كان على متن الطائرة ستة ركاب ولم يصب أحد، ليتضرر محرك الطائرة الأيسر، بحسب ما نقل موقع "سي إن إن".

قد يكون الدب الأول في ألاسكا الذي يهلك في اصطدام بطائرة. وفقا لمتحدث باسم وزارة النقل بالولاية، قبل ذلك، تم تسجيل حوادث اصطدام للطائرات بالطيور وحيوانات أخرى.