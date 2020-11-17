"متقلقيش دي بنتي"... أول رسالة من تامر حسني بعد إنهاء الخلاف مع بسمة بوسيل

وجّه تامر حسني رسالة خاصة إلى المطربة الإماراتية أحلام يطمئنها فيها على مستقبل بسمة بوسيل، بعد إتمام المصالحة بينهما.

وقام بنشر صورة من تغريدة أحلام الأخيرة التي تضمنت تحذيرا له ولزوجته بسمة بوسيل بإتمام الصلح بأسرع وقت وإلا ستحضر إلى مصر وتقوم بمصالحتهما بطريقتها، وعلق عليها عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "تسلمي لي يا غالية ويسلم لي قلبك الجميل، كل حاجة هتبقى جميلة وأجمل من الأول، دي بنتي متقلقيش، وأصلا أنا وبسمة بنحبك جدا".

وسبق أن وجهت بسمة بوسيل رسالة خاصة إلى أحلام عقب إعلانها قبول الصلح مع تامر حسني، قالت فيها: "بحبك جدا وانت اللي واخدة قلبي، شكرا لك".

وأسدل الستار أخيرا، أمس الاثنين، على الخلاف القائم بين الفنان المصري تامر حسني، وزوجته المغربية بسمة بوسيل، بعد إعلانها المفاجئ، الجمعة، الخاص بانفصالهما.

وأعلنت بوسيل عن تصالحها مع زوجها تامر حسني، بعد أن استجابت لرسالته التي يحاول أن يصالحها فيها، وذلك برسالة عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على "إنستغرام"، قالت له فيها: "فعلا اتهورت، بس علشان بحبك".

وحاول تامر حسني، مصالحة زوجته عبر رسالة على "إنستغرام"، والتي أكد فيها أن بينهما حب كبير وأبناء، وأنه باق على استمرار حياته معها، كما أشار إلى أنها تهورت في إعلان انفصالها عنه، لكنه رغم ذلك يحبها.