6 نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

قدمت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، 6 نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتحت عنوان "6 قواعد تحميك من الإصابة بفيروس كورونا"، نشرت الوزارة على حسابها في موقع فيسبوك "إنفوجرافا" يتضمن القواعد الست، وهي الآتية:

- البقاء في المنزل في حال ظهور أي أعراض بالإصابة والاتصال بالخط الساخن.

- الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

- الابتعاد عن التجمعات.

- التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات بالمطهرات.

- غسل الأيدي داخل وخارج المنزل.

- ارتداء الكمامة.

وكانت الوزارة أعلنت، الاثنين، تسجيل 242 إصابة جديدة بالفيروس، و12 وفاة جراء الفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 111009 حالة من ضمنهم 101179 حالة تم شفاؤها، و6465 حالة وفاة.